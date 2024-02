Am Sonnabend wieder werden Tausende Menschen auf dem Dresdner Theaterplatz erwartet, um ein Zeichen für Demokratie und gegen rechte Gesinnung zu setzen. Neben verschiedenen Redebeiträgen haben sich die Pop-Rock-Band "Revolverheld", das Dresdner Electro-Independent-Duo "Ätna" sowie die Protestkapelle "Banda Comunale" für Musikauftritte angekündigt, wie ein Sprecher des Aktionsbündnisses "Wir sind die Brandmauer in Dresden" am Freitag MDR SACHSEN sagte. Dem neugegründeten, überparteilichen Bündnis haben sich bis zum Freitag knapp 190 unterstützende Organisationen, darunter verschiedene Gewerkschaften, zivilgesellschaftliche Initiativen und Menschen aus Kunst und Kultur, angeschlossen.



Laut Veranstaltungsanmeldung werden für die Versammlung in der Dresdner Altstadt 10.000 Menschen erwartet. Für den Fall, dass wie am vergangenen Wochenende deutlich mehr Menschen kommen, habe sich das rund 30-köpfige Organisationsteam vorbereitet: "Wir können mit unseren technischen Anlagen auch Nebenstraßen beschallen, falls nicht alle einen Platz direkt vor der Bühne finden", sagte ein Sprecher. Ziel der Veranstaltung sei es, ein breites Spektrum an Menschen zu erreichen und nicht nur jene, die sich bereits engagieren: "Wir wollen Menschen erreichen, die sich bislang in keiner Organisation engagieren, die auf der Suche sind und die bereit sind, sich für Demokratie einzusetzen."