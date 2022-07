Ticker Waldbrand in Tschechien und Deutschland: Feuerwehrleute kämpfen, Dresden sperrt Stadtwald

Die Situation in den Waldbrandgebieten im Süden Brandenburgs und im Nationalpark Sächsische Schweiz bleibt trotz zunächst leichter Entspannung ernst. Auch am heutigen Donnerstag geht der Kampf gegen die Flammen weiter. Hunderte Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte arbeiten hart, um die Brände einzudämmen.

Der Freiburger Forstwissenschaftler Alexander Held hat dringend neue Ansätze für die Waldbrandbekämpfung in Deutschland angemahnt. "Was wir jetzt an Feuerverhalten erleben, ist normalerweise sichtbar in Spanien und Portugal. Da hinken wir einfach hinterher, was Ausbildung, Strategie, Taktik, aber auch die Ausrüstung angeht", sagte Held dem TV-Sender "phoenix". Zwar würden Feuerwehrschulen neue Ausbildungskonzepte erarbeiten, aber sie würden von aktuellen Entwickungen überholt.