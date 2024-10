17:48 Uhr | Landesbischof zieht Vergleiche mit Gegenwart

Landesbischof Tobias Bilz hat den 9. Oktober als einen ganz besonderen Tag, als "Wunder", in seiner Predigt in der Nikolaikirche bezeichnet. Es sei ein positiver Tag in der Geschichte, was keine Selbstverständlichkeit sei. So könne an die friedliche Revolution im Herbst 1989 nicht ohne den Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel vor einem Jahr und dem Ukraine-Krieg erinnert werden, betonte Bilz.

17:28 Uhr | Menschen lauschen drinnen und draußen

Auch auf dem Nikolaikirchhof stehen hunderte Menschen und verfolgen über Leinwände den Gottesdienst mit Friedensgebet in der Nikolaikirche. Nach der Begrüßung sagte der evangelische Pfarrer Bernhard Stief über den 9. Oktober 1989: "Damals lag eine große Anspannung über dieser Stadt. Die Stimmung war hochexplosiv." Der SED-Staat hatte das Friedensgebet argwöhnisch beobachtet. "Womit man nicht gerechnet hatte, das waren die vielen mutigen Menschen, die trotz der Gefahrenlage in die Innenstadt gekommen waren." Die Demo mit mehr als 70,000 Demonstranten blieb ohne Gewalt und Opfer. "Das kann man nur als ein Wunder beschreiben. Ein Wunder, das in die Geschichte einging."

17:08 Uhr | Gemeinsames Erinnern in Nikolaikirche

In der Leipziger Nikolaikirche hat das Friedensgebet begonnen. Die Kirche steht in direktem Zusammenhang mit dem 9. Oktober. Der Demonstration auf dem Leipziger Stadtring vorausgegangen war ein Ökumenisches Friedensgebet in der Nikolaikirche. Bundeskanzler Olaf Scholz, Ministerpräsident Michael Kretschmar, Altbundespräsident Joachim Gauck sowie hochrangige Gäste aus dem In- und Ausland sowie Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler erinnern gemeinsam an das historische Datum.

16:40 Uhr | Friedensgebet startet bald