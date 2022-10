Die Politik muss hieraus die Lehren ziehen und eine nachvollziehbare Strategie aufzeigen – vor allem aber Planungssicherheit für die kommenden fünf, zehn, fünfzehn Jahre bieten. Wovon will Deutschland zukünftig leben? Wie soll der Wohlstand gesichert werden können? Hier erwarte ich mir Antworten von einem Bundeswirtschaftsminister.

Die Lage ist sehr ernst. Alle Bereiche der Wirtschaft sind stark von Kostensteigerungen betroffen. Das lässt in vielen kleinen und mittleren Firmen die finanziellen Reserven gefährlich abschmelzen und stellt – unverschuldet – nicht selten die Frage, ob man die Firma halten kann. Es sind mehrere Krisen, die sich hier überlagern. Der Koalitionsvertrag der Ampel beinhaltet ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft. Das muss aber jetzt auch wirklich Geschäftsgrundlage der Bundesregierung werden und nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben.

Das gilt im Besonderen für Kohle- und Kernkraftwerke, die im Rahmen von Ausstiegsbestimmungen bereits heruntergefahren wurden, allerdings noch immer zur Stromerzeugung beitragen könnten. Regulatorische Hürden müssen aktuell niedriger priorisiert werden. Ziel ist es, den Zeitraum, in dem Gaskraftwerke am Strommarkt preissetzend wirken, auf ein Minimum zu reduzieren und die Verfügbarkeit von ausreichend Kraftwerkskapazitäten in Stresssituationen, Blackoutgefahr, abzusichern.