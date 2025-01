Das fiel auf. Als sowohl in Gerstungen wie auch in Hörselberg-Hainich Ende 2023 kurz nacheinander die Bürgermeister vorzeitig ihr Amt aufgaben , wurde Kellner gefragt, ob er nicht kandidieren wolle - in beiden Gemeinden. Er holte sich grünes Licht von der Familie - schließlich gibt es fünf Kinder, von denen die beiden jüngsten noch im Haus leben - und sprach mit vielen.

In der Gemeinde leben rund 6.100 Menschen in 17 Ortsteilen. Einige Orte liegen zwischen Thüringer Wald und Hörselberg, andere auf der Nordseite des Hörselbergs entlang der Nesse, wieder andere jenseits des Kindel am Hainich. Mit rund 140 Quadratkilometern ist Hörselberg-Hainich fast so groß wie Gera. Allerdings mit einem Bruchteil der Einwohner und der Mittel, so dass es schwer ist, die Infrastruktur überall gleichermaßen aufrecht zu erhalten.