Simons, der in der Jugendabteilung des FC Barcelona ausgebildet wurde, war vor einem Jahr von Paris Saint-Germain zur PSV Eindhoven gewechselt, ausgestattet mit einem langfristigen Vertrag. PSG machte in diesem Sommer aber von einem Rückkaufrecht Gebrauch. Beim französischen Meister könnte die Einsatzzeit des Mittelfeldspielers jedoch limitiert sein. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano sei Simons überzeugt, dass RB Leipzig die beste Option für ihn sei, sollte er PSG verlassen. Dabei soll es um eine Ausleihe für ein Jahr gehen. Im Sommer 2024 werde Simons wieder zu PSG zurückkehren.

Der "Bild" zufolge traf sich Leipzigs Geschäftsführer Max Eberl mit Simons vor einigen Wochen schon in den Niederlanden. Simons galt einst als Ausnahmetalent. Seine Karriere geriet allerdings ins Stocken, als er mit 16 Jahren nach Paris wechselte. Er lief häufig nur in den Jugendabteilung auf, trainierte ab 2021 regelmäßig mit den Profis in der Ligue 1, konnte er nicht überzeugen und blühte erst beim PSV auf.