Neben der kritisierten Einstellung mangelt es der BSG aktuell vor allem an einem: erzielte Tore. Im Training sitzt so gut wie jeder Ball, aber wenn es ernst wird, scheinen die gegnerischen Tore zugenagelt zu sein. Ein Blick auf die Liga-Statistik offenbart: Nur der Berliner AK aus dem Tabellenkeller hat noch seltener getroffen. Mittlerweile scheint sich das Kaum-Tore-Problem in den Köpfen der Spieler regelrecht festgebissen zu haben. BSG-Stürmer Florian Kirstein bemängelte in den vergangenen Partien aber auch fehlendes Spielglück. "Was mich positiv stimmt, ist, dass wir uns nach dem Pokal-Ausscheiden zusammengerauft haben", so Kirstein im Gespräch mit "Sport im Osten".