In der vergangenen Saison gelang Jena eine bärenstarke Rückrunde, in der man von Platz sieben auf Platz zwei springen konnte. Auch fußballerisch hat der FCC, wie Klingbeil es nennt, eine „Duftmarke“ gesetzt. Und obwohl Leistungsträger wie die beiden Innenverteidiger Burim Halili und Bastian Strietzel oder Flügelstürmer Maximilian Krauß über den Sommer hinaus gehalten wurden, konnte das Team kaum an die Leistungen des Frühlings anknüpfen.

„Wir hatten vielleicht die Erwartungen, dass es genauso wie in der letzten Saison weiter geht, aber der Fußball hat wieder gezeigt, dass es immer bei Null losgeht“, sagt Klingbeil. Jenas erster Saisonsieg gelang erst am 6. Spieltag gegen Luckenwalde und so findet sich der Vorjahres-Zweite vor dem Derby gegen den Vorjahres-Dritten überraschender Weise auf einem möglichen Abstiegsplatz anstatt im Aufstiegsrennen wieder. Jetzt soll ausgerechnet das mit 14.500 Zuschauern ausverkaufte Steigerwaldstadion zur Bühne für den Jenaer Befreiungsschlag werden. „14.000-15.000 Zuschauer in der Regionalliga-Nordost! Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen", sagt Klingbeil. "So ein Derby kann den Knoten auseinander zwirbeln. Und genau das haben wir vor."