"Das Gärtnern hat sich verändert"

Es ist spannend, die letzten 20 Gärtnerjahren zu betrachten. Es kommt einem im Alltag ja nicht so vor, als würde sich etwas ändern. Und was soll im Garten schon groß passieren? Aber ein Blick zurück zeigt: Es hat sich tatsächlich richtig viel geändert.

Nur Gurken , Tomaten und Kohl - das war einmal. Längst beeinflussen Menschen aus aller Welt unsere Gartenkultur. Chili , Paprika, russische Fleischtomaten, Koriander und viele Minzearten wachsen selbstverständlich in den Gärten. Bei Reisen in fremde Länder lernen Pflanzenfreunde ungewöhnliche Kräuter wie Wasabi, Colastrauch oder Currykraut kennen und bauen sie dann zu Hause an. Aus meiner Küche ist zum Beispiel der Zitronenstrauch nicht mehr wegzudenken.

Hokkaido, Uchiki Kuri oder Spagettikürbis kannte man vor 20 Jahren in Deutschland noch nicht. Da gab es nur die Riesenkürbisse zum Einmachen. Heute gibt es über 200 Sorten an Speisekürbissen . Alte Gemüsesorten wie Haferwurzel oder Pastinaken werden von Hobbygärtnern wieder entdeckt. Durch den Klimawandel können zudem spätreifende Obstgehölze angebaut werden, die eine lange Vegetationsperiode benötigen. Dazu gehören Melonen , spätreifende Tafeltrauben , Feigen oder Kaki.

Vor 20 Jahren dachte kaum jemand daran sich den Garten anlegen zu lassen. Heute können sich Gartenbaubetriebe vor Aufträgen kaum retten. Die Gartenbesitzer wollen im Garten Leben. Loungemöbel, Pools, Outdoorküchen, und Hightech-Grills sind der Renner der Gartenmessen. Aber auch automatische Hilfen sind gefragt. Natürlich gab es auch vor 20 Jahren schon automatische Bewässerungen, doch wenige installierten sich diesen Komfort. Heute sind Bewässerungsanlagen und Mähroboter in vielen Gärten Standard. Ebenso Standard sind Formgehölze. Die gab es früher nur in besonderen Baumschulen für viel Geld. Heute kann man sie vorgeschnitten und pflanzfertig kaufen. Ebenso wie die italienischen, wilden und herbstblühenden Clematis-Sorten, die aus den Gärten nicht wegzudenken sind. Die gab es vor 20 Jahren noch nicht.

Verändert sich die Umwelt, siedeln sich neue Bewohner an. Vom asiatischen Marienkäfer wurde vor 20 Jahren in Belgien das erste freilebende Exemplar gefunden. Mittlerweile ist er in ganz Deutschland verbreitet. Der asiatische Laubholzbockkäfer beschäftigt seit 15 Jahren Pflanzenschutzbehörden. Glücklicherweise gibt es zur Zeit keine Fälle, weil Einfuhren kontrolliert und Spürhunde ausgebildet wurden. Der Buchs ist durch den Buchsbaumzünsler in Gefahr. Vor sieben Jahren kam die Kirschessigfliege, die Beerenobst und auch Tafeltrauben vernichtet. Klimagewinner sind auch die Wanzen, vor allem die neue marmorierte Baumwanze, die Äpfel, Paprika und viele andere Früchte ansticht. Sie werden uns zunehmend beschäftigen.