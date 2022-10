Den Innenhof des Mehrfamilienhauses in Leipzig hat die Polizei geräumt. Niemand soll den Einsatz am 13. September im Stadtteil Südvorstadt stören. Das Sondereinsatzkommando hat sich auf der Feuertreppe in Stellung gebracht. Mohammad K. steht an einem Fenster im zweiten Stock und schaut zu den Beamten. Der junge Mann wird seit sieben Jahren in Deutschland nur geduldet. Er soll an diesem Tag abgeschoben werden – dann eskaliert die Situation.