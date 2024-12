Bildrechte: picture alliance/dpa | Bernd Wüstneck

DBV-Präsident Rukwied sagte dagegen: "In Summe gesehen waren unsere Proteste erfolgreich." Für ihn sei neben kleineren politischen Erfolgen das "positive Feedback" aus der Bevölkerung entscheidend: "Wir haben die Bedeutung der Landwirtschaft nicht nur in die Zeitungen und Talkshows, sondern auch an die Esstische gebracht."



Auch Sachsens Bauernpräsident Krawczyk spricht nun von gewachsenem Rückhalt in der Bevölkerung und mehr Präsenz in der Politik: "Wir finden uns viel deutlicher wieder mit unseren Themen", sagte er dem MDR. So seien die Proteste "eigentlich ein Erfolg" gewesen, der "nur noch nicht in den Betrieben messbar" sei. Aber "mittelfristig wird sich einiges verbessern", war Krawczyk sich Ende November sicher: "Es wird einen Politikwechsel geben."