Kommentar Intel und Ostdeutschland: Fühlt sich der Westen abgehängt?

Der Vertrag ist unterschrieben: Über kaum eine wirtschaftliche Großansiedlung ist zuletzt so intensiv debattiert worden wie über die neue Intel-Chipfabrik bei Magdeburg. Das liegt nicht nur an der Größe des Projekts oder an den fließenden Fördermilliarden, sondern auch am Standort – weil dieser in Ostdeutschland ist, meint MDR-SACHSEN-ANHALT-Kommentator Uli Wittstock.