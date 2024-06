In Querfurt (Saalekreis) und Elsteraue (Burgenlandkreis) fanden am Sonntag auch Bürgermeisterwahlen statt. In Querfurt kandidierte Amtsinhaber Andreas Nette (parteilos) als einziger Bewerber für eine weitere Amtszeit.



In Elsteraue trat neben Amtsinhaber Andreas Buchheim (parteilos) ein von der CDU-Fraktion unterstützter Kandidat an: der ebenfalls parteilose Mark Fischer.



In Genthin im Jerichower Land stimmten die Bürgerinnen und Bürger darüber ab, ob Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) sein Amt abgeben muss. Es war bereits der zweite Versuch, den Rathauschef abwählen zu lassen. Am Ende stimmte eine überwältigende Mehrheit für eine Abwahl.