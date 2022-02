Es wäre die größte Firmenansiedlung in Sachsen-Anhalt seit der Wende: Der internationale Chiphersteller Intel will in Europa eine Giga-Fabrik bauen – und ein heißer Kandidat für den neuen Firmenstandort ist Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg. Die Chancen stehen nach MDR-Informationen offenbar nicht schlecht.

Die Dimensionen der geplanten Giga-Fabrik sind enorm: Intel-Chef Pat Gelsinger sprach vor einigen Monaten von rund 12.000 neuen Jobs, die in dem riesigen Fabrikkomplex entstehen sollen. Die Investitionssumme liegt nach MDR-Informationen bei rund 80 bis 90 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Für die neue Tesla-Fabrik in Brandenburg wird mit rund 5,8 Milliarden Euro nur ein Bruchteil der Investitionssumme veranschlagt.

Offiziell ist die neue Firmenansiedlung nicht verkündet worden. In der kommenden Woche soll nach MDR-Informationen eine Entscheidung bekanntgegeben werden. Intel selbst teilte auf Anfrage mit, dass Gerüchte nicht kommentiert werden.

Die Chancen für Magdeburg als Standort der neuen Gigafabrik sind sehr gut. Zuletzt waren vor allem Sachsens Landeshauptstadt Dresden und Magdeburg als mögliche Standorte im Gespräch. Aber vor allem die großen Flächen im Südwesten von Magdeburg sind ein entscheidender Punkt, der für Sachsen-Anhalt spricht. Im Dezember hatte der Stadtrat von Magdeburg den Weg für intensivere Gespräche mit Intel freigemacht und die landwirtschaftlichen Flächen rund um den Eulenberg als mögliches Gewerbegebiet umgewidmet.

Magdeburg ist mit dem Industriegebiet "Eulenberg" südlich der Autobahn 14 in die Verhandlungen gegangen. Nach MDR-Informationen werden aber auch bereits mit der benachbarten Gemeinde Sülzetal intensive Gespräche über weitere Flächen geführt, wo sich Zulieferbetriebe ansiedeln könnten.

Pläne für die neue Fabrik gibt es seit dem Frühjahr 2021. Damals hatte Intel-Chef Gelsinger bereits Gespräche mit europäischen Staatschefs über mögliche Investitionen geführt. Hintergrund ist, dass Intel in Europa ein Gegengewicht zu seinen Standorten in den USA und Asien schaffen möchte. Die internationalen Probleme bei Zulieferung und Logistik berühren auch den Chiphersteller. Intel möchte seine Präsenz in Europa daher ausbauen und plant, verschiedene Standorte in Betrieb zu nehmen, die unterschiedliche Ausrichtungen haben.