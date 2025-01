Festakt in der Oper Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 ist eröffnet

18. Januar 2025, 18:22 Uhr

Chemnitz hat mit einem Festakt in der Oper offiziell das Programm zur Kulturhauptstadt Europas 2025 eröffnet. Bundespräsident Steinmeier würdigte in seiner Rede vor 700 geladenen Gästen die Stadt und ihre kulturelle Vielfalt. Als nächstes Highlight findet am Abend eine Open-Air-Show am Karl-Marx-Monument statt. Erwartet werden mehrere Zehntausend Menschen. Bis Jahresende sind unter dem Motto "C the Unseen" über tausend Veranstaltungen geplant.