Bildrechte: MDR/Claudia Götze

Dorfladen eröffnet Großvargula hat wieder einen Lebensmittelmarkt

Hauptinhalt

19. Dezember 2023, 01:08 Uhr

In Großvargula im Unstrut-Hainich-Kreis hat am Montag eine lange Durststrecke geendet. Fünf Jahre gab es in dem 800-Einwohner-Ort keinen Lebensmittelladen. Der vom Land geförderte neue Dorfladen kam im Vorjahr nicht über den Rohbau hinaus, weil die Betreiberfirma "Emma's Tag und Nacht" pleiteging.