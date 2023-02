Know-how aus Ostthüringen

Bei 1.300 Grad werden aus den roten Kullern dauermagnetische Hartferrite. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann Auch in Hermsdorf lobt man die Förderprogramme. In den vergangenen Jahren wurde außerdem bereits viel investiert und optimiert, die Potentiale seien ausgeschöpft, heißt es. So ist beispielsweise neben den Öfen der Weichferritproduktion kaum Abwärme zu spüren. 24 bis 96 Stunden werden die Magnetkerne dort gehärtet, bevor sie noch einmal geschliffen werden. Diesen Schliff nach dem Brennen, das könnten nur die Hermsdorfer, erzählt Wachs nicht ohne Stolz.

Wir müssen zusehen, dass wir das Knowhow in Deutschland und Europa halten. Holger Jödecke, Geschäftsführer Tridelta Hartferrite GmbH

Wachs und Jödecke wurmt es, dass nach dem Ende des Lockdowns in China die großen Auftraggeber nun wieder vorrangig nach den Kosten entscheiden und China-Ware beziehen: Nachhaltigkeit, kurze Wege, ein Ansprechpartner vor Ort, jahrzehntelanges Know-how, schnelle Verfügbarkeit – das würde bei den Betriebswirten selten eine Rolle spielen. "Uns lässt man wieder verhungern", sagt Wachs. Den Hermsdorfern ist klar, dass sie mit der Konkurrenz in Asien nicht mithalten können, wenn ein Magnetkern angesichts der hohen Energiepreise zehn Euro statt 65 Cent kostet. Immerhin macht die Energie etwa 25 bis 30 Prozent der Herstellungskosten aus. Laut KfW-Analyse liegt der Schnitt in Thüringen bei etwa zwölf Prozent. Rico Wachs und Holger Jödecke blicken trotz aller Sorgen optimistisch in die Zukunft. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Wunsch: Umdenken auf Einkaufsetagen

"Magnetkeramik ist eine Schlüsselindustrie. Deswegen sind wir daran interessiert, den letzten Standort in Europa zu erhalten. Wir müssen zusehen, dass wir das Knowhow in Deutschland und Europa halten. Es gibt nicht mehr viele, wir sind der letzte großindustrielle Fertiger in Europa. Und wir sind dann auch irgendwann raus", erklärt Jödecke mit Nachdruck. Er und Wachs stellen die Fragen: Will die Politik sie in Deutschland überhaupt noch haben? Welche Preise ist der Markt bereit zu akzeptieren?

Wir brauchen mehr Wertschöpfung aus lokalen Lieferketten. Holger Jödecke, Geschäftsführer Tridelta Hartferrite GmbH