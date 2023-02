"Kronzeuge" Johannes D. wurde im vergangenen Herbst im Dresdner Gerichtssaal an mehreren Verhandlungstagen nach mutmaßlichen linksextremistischen Organisationsformen und Strukturen befragt. Dabei ging es auch um eine Aussage, die er beim LKA Sachsen gemacht hatte: "Meine Erfahrung im Bereich militanter Politik ist, dass eine Gruppe ein flexibles Geflecht ist", sagte er in der Vernehmung. Vor Gericht sprach er in diesem Zusammenhang von "keinen Muss-Zusammensetzungen". Dies bedeute, dass "man nicht immer mit den gleichen Leuten was unternimmt oder was macht". Als Beispiel nannte er den Überfall auf Leon R.: "In Eisenach waren Leute dabei, die ich vorher gar nicht kannte, andere als beim Training in der Gießerstraße."