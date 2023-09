Der fällt schon ins Auge: Auf dem Eisenacher Marktplatz steht ein schwarzer Container, davor bunte Tische und Hocker, obendrüber eine Art großer Reifen, an dem Bänder in allen Regenbogenfarben flattern. Außen am Container sind Bildschirme angebracht, alle Seiten beklebt. "We’re open?!" ist an einer Stirnseite zu lesen, neben dem Eingang steht: "ToleranzRäume". Eine ungewöhnliche Wanderausstellung ohne Eintritt und Barrieren mitten in der Stadt.