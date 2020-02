Thüringen | Nachrichten und aktuelle Informationen

Die Hiobsbotschaften für Rot-Weiß Erfurt reißen nicht ab. Nun verliert auch die Nachwuchsabteilung des insolventen Fußballvereins in der kommenden Saison den DFB-Status des Nachwuchsleistungszentrums. Das bestätigte der organisatorische Leiter des NLZ, Patrick Weigt. Das Qualitätssiegel erhalten Vereine, deren Profimannschaft in einer der ersten vier Ligen spielt oder deren U19 bzw. U17-Manschaften in den vergangenen drei Jahren in der Juniorenbundesliga vertreten waren. Durch den Abstieg der Profimannschaft in die Oberliga sind beide Kriterien nicht mehr erfüllt. Nach Vereinsangaben fehlen durch den Verlust des Siegels in der kommenden Saison mindestens 50.000 Euro an DFB-Fördermitteln. Ob die Nachwuchsabteilung aufrecht erhalten werden kann, ist unklar.