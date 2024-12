Wenn die Wirtschaft schwächelt, dann fließen weniger Steuereinnahmen. Gleichzeitig werden wohl die Kosten für Sicherheit und Rüstung deutlich steigen. Es dürfte also in den nächsten Jahren in vielen Bereichen weniger Geld zur Verfügung stehen, was auch mit Blick auf den Sanierungs-Stau im öffentlichen Sektor zu einem Problem wird. Schon länger fordert CDU-Ministerpräsident Haseloff eine Lockerung der Schuldenbremse, was allerdings derzeit die CDU ablehnt, auch mit Blick auf die anstehenden Wahlen. Aber zugleich sollte sich Sachsen-Anhalt verabschieden von der Politik des lockeren Geldes, sonst könnte es passieren, das aus herbeigeredeten Notlagen echte Krisen werden.