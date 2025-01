"Verdienste für die Partei und berufliche Qualifikation spielen keine Rolle bei der Besetzung von Posten. Das einzige was zählt, ist 100-prozentige Ergebenheit gegenüber dem Landesvorstand", sagt Stöber. Mit Höcke als Chef gäbe es keine Hoffnung auf demokratischen Umgang in der Partei, das sei ihm mit der Zeit immer klarer geworden. Warum er dann überhaupt noch in der AfD ist und sogar als Vorstand kandidiert hat? Eher für den eigenen Seelenfrieden als für politischen Wandel: "Ich wollte den Parteivorsitz nie haben - ich wollte mein Herz erleichtern."

Konflikte in der AfD: System oder Einzelfall?

Sind die Konflikte zwischen Höcke und Stöber - und Höcke und Frosch im Frühjahr - also nur eine Meinungsverschiedenheit zwischen Individuen oder gibt es tatsächlich ein strukturelles Problem in der AfD? Verhindert Höcke Demokratie in der eigenen Partei?

Der Jurist Raimond Ernst von der Jenaer Friedrich-Schiller-Universität sagt dazu: "Sobald jemand Kritik äußerte, wurden dessen reale Machtoptionen in der AfD abgeschnitten. Das führt zu einem Kartell des Schweigens, sodass sich in der Partei womöglich niemand mehr trauen wird, Kritik am Parteivorsitzenden zu äußern."

Das [Verhalten der AfD-Landesführung] führt zu einem Kartell des Schweigens, sodass sich in der Partei womöglich niemand mehr trauen wird, Kritik am Parteivorsitzenden zu äußern. Raimond Ernst, Jurist an der Friedrich-Schiller-Universität Jena

Im Parteiprogramm der AfD werde zwar gefordert, die Basisdemokratie zu stärken - innerhalb der AfD würde Höckes Führungsstil dem aber nicht entsprechen. "Die eigene Zukunft [in der Partei] wird ja gewissermaßen daran gekoppelt, in der Gunst des Vorsitzenden zu stehen. In einer Demokratie kommt es dagegen auf die Zustimmung möglichst großer Kreise an", so Ernst. Bildrechte: privat

Soziologe: "Höckes autoritärer Partei-Führungsstil repräsentativ für gewünschte Gesellschaftsform"

Dass Höcke so handelt, überrascht auch den Soziologen Andreas Kemper nicht. Er wurde vor etwa zehn Jahren einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, als er nachwies, dass Björn Höcke unter dem Pseudonym "Landolf Ladig" Artikel in völkischen Zeitschriften wie der "Eichsfeld Stimme" veröffentlichte. Der Verfassungsschutz nannte Kempers Analyse "nahezu unbestreitbar" und stufte daraufhin die von Höcke mitgetragene Gruppierung "Der Flügel" in der AfD als rechtsextremen Verdachtsfall ein.

Höcke bildet [die gewünschte Gesellschaftsform] schon in der Partei ab: dass es einen Führer gibt, auf den alles ausgerichtet ist. Andreas Kemper, freier Soziologe

Laut Kemper fragt man sich als AfD: "Was für eine Gesellschaftsform wollen wir?" Dem Soziologen nach sei das eine autoritäre - im Führerstil. "Und das bildet Höcke in der Partei schon ab. Dass es einen starken Führer gibt, auf den alles ausgerichtet ist." Das schreibt Höcke auch selbst auf Seite 286 in seinem Buch "Nie zweimal in denselben Fluss": Der "Uomo virtuoso", also der Anführer, könne nur "als alleiniger Inhaber der Staatsmacht ein zerrüttetes Gemeinwesen wieder in Ordnung bringen".

Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Höcke weist Unterstellungen zurück

Zu den Vorwürfen sagte Höcke beim Parteitag in Arnstadt: "Es ist Teil der Kultur, die ich dem Landesverband Thüringen seit elf Jahren eingeimpft habe, dass keine guten Leute weggedrückt werden, weil sie zur Konkurrenz werden könnten." Diese - laut dem Parteichef - "guten" Leute würden in der AfD gefördert werden und darauf sei er stolz. Höcke bekommt dafür Applaus aus dem Publikum.

Auf MDR THÜRINGEN-Anfrage schreibt Höcke zu dem Vorwurf, er würde keine Kritik zulassen: "Ich umgebe mich mit Menschen, die mich kritisieren und von denen ich lernen kann. Ich habe mich intensiv mit pädagogischem Leadership beschäftigt und weiß, dass der Erfolg der Organisation und mein persönlicher maßgeblich auf dem hohen Leistungsniveau der Mitarbeiter und einer fehlerfreundlichen Feedbackkultur fußen."

Höcke macht nur dann etwas, wenn er weiß, dass er gewinnt. Soziologe Andreas Kemper

Paradox: Trotz dominanten Führungsstils entscheidet Höcke oft vorsichtig

Der Soziologe Kemper findet aber, dass Höckes Aussage nicht mit dem Verhalten zusammenpasst, das er über Jahre hinweg bei ihm beobachtet hat: "Höcke macht nur dann etwas, wenn er weiß, dass er gewinnt. […] Er ist kein Märtyrer, er ist als Parteiführer relativ ängstlich", so Kemper weiter. "Wenn die 'Landolf-Ladig'-Texte von ihm sind, dann will er eine Revolution. Das beißt sich aber mit seiner vorsichtigen Persönlichkeit [als Parteichef]."

Parteimitglieder wegzudrängen, die Kritik an Höcke üben, würde sich einreihen in dieses sicherheitsbedürftige Muster. Übrig blieben die, von denen er keinen Widerspruch zu erwarten habe. Heißt Höckes Devise in der AfD also: Eine autoritäre Revolution wollen, aber dabei lieber in Sicherheit bleiben? Sich ein behütetes, wohlig-warmes Nest in der Partei schaffen, statt den kalten Wind der Kritik zuzulassen und dadurch in der Führungsposition angegriffen zu werden?

Höcke provoziert - und verliert dadurch nicht an Unterstützung

Was der vermeintlichen Ängstlichkeit Höckes widerspricht, sind dessen ständige Provokationen, beispielsweise durch verbotene SA-Parolen, wegen derer er auch vor Gericht steht. Von der Staatsanwaltschaft wurden ursprünglich acht Monate Haft auf Bewährung und ein zeitweiliges Verbot fürs Bekleiden öffentlicher Ämter gefordert. Entschieden ist noch nichts, Höcke hat Revision eingelegt.