Verteilen Sie das Saatgut an einem windstillen Tag möglichst gleichmäßig. Danach wird es mit dem Rechen bis zu eineinhalb Zentimeter tief eingearbeitet. Drücken Sie die Samen anschließend fest an, damit sie nicht so leicht austrocknen. Dafür können Sie sich zum Beispiel eine Walze ausleihen oder ein Brett verwenden. Im letzten Schritt bewässern Sie den Boden mit einer feinen Brause. Pfützen und Rinsäle sollten Sie unbedingt vermeiden, um die Samen nicht wegzuspülen. Halten Sie die Fläche in den ersten vier bis sechs Wochen gleichmäßig feucht. Nach einer guten Woche sprießen die ersten Halme. Der junge Rasen darf nicht betreten werden, bis sich ein stabiler, grüner Teppich gebildet hat. Sobald die Halme acht bis zehn Zentimeter hoch sind, ist es Zeit für den ersten Schnitt.