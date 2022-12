Ein Thema, das die Menschen im zurückliegenden Jahr besonders bewegt und interessiert hat, war der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer flohen. In Deutschland gab es zunächst eine große Willkommenswelle, doch mit der Fortdauer des Krieges kippte die Stimmung irgendwann. In sozialen Netzwerken wurden Gerüchte gestreut, dass etwa Menschen aus der Ukraine mit dem Bus nach Deutschland fahren würden, um sich hier Hartz IV abzuholen und sie dann direkt in ihre Heimat zurückfahren. Es war eine Behauptung, an der nichts dran war, wie eine Recherche des MDR zeigt.