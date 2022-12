Schon in naher Zukunft könnten die Fragen anders lauten: Was nützt die Chipfabrik in Arnstadt, wenn sie im Falle eines Angriffs von China auf Taiwan und anschließenden europäischen Sanktionen den Betrieb einstellt? Was nützt ein Hafen-Hangar, an dem keine Schiffe anlegen? Rhetorische Fragen, deren Antwort auf der Hand liegt: nicht viel. Bei künftigen Vertragsschließungen gilt es, das zu bedenken.