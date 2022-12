Jahresrückblick 2022 Abschied vom Frieden

Am Ende sei noch an zwei Persönlichkeiten erinnert, die in diesem Jahr gestorben sind und das vergangene Zeitalter geprägt haben. Queen Elisabeth war nicht nur ein Vorbild für Pflichtbewusstsein. Ihr Leben und Wirken reichte vom Zerfall des britischen Empires in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, über die Europäische Einigung, zunächst nur in Westeuropa und nach dem Mauerfall von ganz Europa, bis hin zum leidigen Brexit. Selbst in stürmischen Zeit gab sie ihrem Königreich Halt, ohne selbst wirklich Macht zu besitzen. Mit ihrem Tod wurde nicht nur in der britischen, sondern auch in der Weltgeschichte eine Ära zu Grabe getragen. Der Name Michail Gorbatschow ist mit dem friedlichen Ende des Kalten Krieges und dem Mauerfall. Ohne ihn hätten wir Ostdeutschen nicht die Freiheit und Einheit gewonnen. Gorbatschows Wirken gab der Hoffnung Nahrung, dass Geschichte gut ausgehen kann ohne Krieg, Gewalt und Zerstörung.