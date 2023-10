Als Faustregel bei der Pflanzung gilt: Setzen Sie die Zwiebeln jeweils doppelt bis dreimal so tief in die Erde, wie sie hoch sind. Ein Pflanzmesser mit Skalierung, zum Beispiel ein japanisches Hori Hori, erleichtert Ihnen diese Arbeit.

Der November ist die ideale Pflanzzeit für wurzelnackte Gehölze - so lange es frostfrei ist. Wurzelnackte Pflanzen verbringen die Nacht nach dem Kauf am besten in einem Eimer oder einer Wanne voll Wasser, bevor sie eingepflanzt werden. So sind sie mit Feuchtigkeit "gesättigt" und trocknen nach dem Einsetzen nicht so schnell aus.