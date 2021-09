Am Wahltag befinden sich einige der insgesamt 33 Wahlkreise in Mitteldeutschland besonders im Blickfeld, weil dort spannende Duelle zwischen den Direktkandidaten und Direktkandidatinnen anstehen. So will die CDU den Wahlkreis Görlitz zurückerobern, den sie vor vier Jahren an die AfD verloren hatte. Der damalige Bundestagsabgeordnete und heutige sächsische Regierungschef Michael Kretschmer unterlag dort dem AfD-Kandidaten Tino Chrupalla, der das Direktmandat holte. Nun schickt die CDU den Juristen Florian Oest als Herausforderer ins Rennen.



Für bundesweite Schlagzeilen sorgte in den vergangenen Monaten auch das Wahlduell im südthüringischen Wahlkreis Suhl, Schmalkalden, Hildburghausen, Sonneberg. Um das Direktmandat bewerben sich Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen von der CDU und der Thüringer Ex-Biathlet und Weltmeister, Frank Ullrich, von der SPD. Für den SPD-Kandidaten hatte zuletzt sogar Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Keller geworben, auch wenn die Grünen mit ihrer Thüringer Parteichefin Stephanie Erben ins Rennen gehen. Um das Direktmandat bewerben sich zudem Linken-Kandidat Sandro Witt und AfD-Kandidat Jürgen Treutler.



Viel Prominenz gibt es im Wahlkreis Erfurt, Weimar, Weimarer Land II: Hier treten unter anderem die Bundeschefin der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt und SPD-Innenpolitiker Carsten Schneider an. 2017 hatte Antje Tillmann von der CDU den Wahlkreis geholt, die auch diesmal wieder antritt.