Der Marathon anlässlich der Europäische Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz stößt auf großes Interesse. Die Veranstalter erhielten nach eigenen Angaben am Silvestertag die 4.000. Anmeldung. Ziel sei eine Teilnehmendenzahl von 5.000. Aktuell hätten sich Aktive aus acht Ländern und 100 deutschen Orten angemeldet, hieß es.

An den Start gehen demnach auch mindestens 50 Senioren, die am Lauftag 70 Jahre alt und älter sind. Der älteste Teilnehmer sei 87 Jahre alt und komme aus Chemnitz. Älteste Läuferin sei eine 85-Jährige aus Plettenberg in Nordrhein-Westfalen.