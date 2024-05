In den kreisfreien Städten Suhl und Weimar lagen die jeweiligen Amtsinhaber nach Auszählung von mehr als die Hälfte der Wahlbezirke vorn. In Suhl deutet sich ein klarer Sieg von CDU-Kandidat André Knapp an. Er lag nach Auszählung von 33 der 40 Wahlbezirke bei 82,4 Prozent, sein Herausforderer Steffen Hartwig von den Linken kam auf 17,6 Prozent. Auch in Weimar liegt der parteilose Amtsinhaber Peter Kleine mit rund 71 Prozent der Stimmen (51 von 81 Wahlbezirke ausgezählt) deutlich vor seinen drei Herausforderern.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Reichel