Um künftig eine flächendeckende Versorgung in der Geburtshilfe zu erreichen, fordert der Hebammenverband Sachsen, dass geburtshilfliche Abteilungen erhalten werden. Es dürfe keine weiteren Schließungen geben. Der Hebammenverband Sachsen-Anhalt spricht sich zudem für eine wohnortnahe Betreuung durch ein Team von Hebammen, Gynäkologen und anderen Akteuren aus.

Der Hebammenverband Thüringen will ebenfalls weitere Schließungen im ländlichen Raum verhindern. Dafür engagiere man sich am Runden Tisch "Geburt und Familie" des Thüringer Gesundheitsministeriums, an dem alle relevanten Akteure gemeinsam an der Thematik arbeiteten.

Fallpauschalensystem muss abgeschafft werden

Außerdem muss nach Aussage des sächsischen Hebammenverbandes das Fallpauschalensystem abgeschafft werden und die Geburtshilfe so finanziert werden, dass Schwangere und werdende Mütter in 95 Prozent der Fällen eine Eins-zu-Eins-Betreuung durch eine Hebamme bekommen. Das habe viele Vorteile. So müsse sehr viel seltener Schmerzmittel gegeben werden und die Kinder seien unter der Geburt weniger gestresst.

Auch der Hebammenverband Sachsen-Anhalt fordert, dass "Kinderkriegen" keinen wirtschaftlichen Zwängen unterworfen sein darf und deshalb nicht mehr Teil des Fallpauschalensystems sein sollte. Stattdessen brauche es eine Eins-zu-Eins-Betreuung durch eine Hebamme bei jeder Geburt und mehr Nachwuchsförderung im ländlichen Raum.

Um eine freie Wahl des Geburtsortes sicherzustellen, sei es auch wichtig, die außerklinische Geburtshilfe zum Beispiel in Geburtshäusern stärker zu fördern. Das gehe aber nicht ohne politische Unterstützung.

Hebammengeleitete Geburtshilfe

Alle Hebammenverbände sind sich darüber hinaus einig, dass die Schwangeren- und Geburtsbetreuung vor allem in die Hände der Hebammen gegeben werden sollte und sich Ärzte wie Gynäkologen nur bei Bedarf beteiligen. Dieser Ansatz wird in Mitteldeutschland bereits in den Hebammenkreißsälen umgesetzt, unter anderem in Arnstadt, Dresden und Magdeburg.