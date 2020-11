Der Angeklagte selbst wirkte wie so oft in diesem Verfahren teilnahmslos. In seinem Blick war keine Regung zu erkennen – auch nicht, als die Generalbundesanwaltschaft die einzelnen Taten, die sie ihm vorwirft, noch einmal detailliert aufführte: Die Vorbereitung und Planung der Tat, die Mordversuche an 51 Menschen in der Synagoge, den Mord an Jana L., die Mordversuche an mehreren Passantinnen und Passanten, den Mord an Kevin S., die Mordversuche an den anderen Gästen und dem Mitarbeiter des Kiez-Döner, die Mordversuche an den Polizisten, auf die er geschossen hatte, den Unfall mit einem Somalier, den er angefahren hatte, die versuchte rauberische Erpressung mit Todesfolge in Wiedersdorf, wo er zwei Menschen angeschossen hatte, besonders schwere räuberische Erpressung für das Taxi, in dem er letztendlich festgenommen wurde.