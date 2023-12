Mit einem Klick direkt zu den besten Podcasts, Dokus und Hörspielen in der Audiothek – unsere Tipps können Sie auch regelmäßig in Ihr Postfach bekommen: Hier anmelden und diesen Artikel kostenfrei als Newsletter erhalten.

Die Himmelsscheibe von Nebra gilt als älteste konkrete Sternenabbildung der Menschheitsgeschichte und ist von unschätzbarem Wert. Um ein Haar wäre der archäologische Fund nicht im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle gelandet, sondern in illegalen Kanälen verschwunden. Die Entdeckung und Rettung der Himmelsscheibe gleicht einem Krimi – und ist Thema der spannenden Podcast-Reihe "Kunstverbrechen" von NDR Kultur.

In zwei Folgen des True-Crime-Podcasts geht es bis zurück ins Jahr 1999, als die wertvolle Scheibe auf dem Mittelberg in Sachsen-Anhalt von zwei Sondengängern entdeckt wird. Es wird rekonstruiert, wie die Himmelsscheibe in die Kreise von Schatzsuchern, Sammlern und Antiquitätenhehlern gerät und natürlich geht es auch um die filmreife Aktion, bei der das Kulturgut aus der Bronzezeit schließlich im Februar 2002 von der Polizei in Basel beschlagnahmt wird. Bei diesem Podcast kommt man aus dem Staunen wirklich nicht mehr heraus – bis zum Schluss!