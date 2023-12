Der Dezember steht vor der Tür und es ist Zeit, Wunschzettel zu schreiben. Mein fünfjähriger Sohn weiß schon genau, was er will: ein Detektiv-Set. Da rein sollen eine Lupe, ein Kompass, ein Erste-Hilfe-Set und ein Notizbuch mit Stiftehalter, damit alle Erkenntnisse schnell aufgeschrieben werden können. Schreiben kann er zwar noch nicht, aber das ist ein unnötiges Detail. Was er auch noch nicht weiß: um sich auf Spurensuche zu begeben, muss man nicht unbedingt Detektiv werden. Schließlich ist das auch die Königsdisziplin des Journalismus!

Podcasts sind soweit bekannt, aber was ist eigentlich ein Roadcast? Der Name verrät es schon: Journalist*innen begeben sich aktiv auf die Straße und machen sich auf die Suche nach Antworten. Im Fall des Roadcasts "Mafia Land" sitzen wir mit den Reporterinnen Birgit Tanner und Helena Piontek im Auto von Stuttgart Richtung Mandatoriccio in Italien.



Das ist der Heimatort von Mario L., ein erfolgreicher Pizzabäcker aus Stuttgart, der als charmant und freundlich gilt und gleichzeitig einer der führenden Köpfe der italienischen Mafia Ndrangheta in Deutschland ist. Er soll hunderte Restaurants erpresst haben, während prominente Gäste unter anderem aus der Politik bei ihm ein- und ausgingen. Inzwischen ist Mario L. in zwei Instanzen zu über acht Jahren Gefängnis verurteilt, die er in Kalabrien absitzt. Aber wer ist dieser Mann, der so charismatisch, und doch gewalttätig sein kann?