So erzählt auch Anneli in einer Folge ihre Geschichte. Die ist behütet in Deutschland aufgewachsen, es hat ihr an nichts gefehlt. Einzig ihr asiatisches Äußeres lässt immer wieder Fragen aufkommen. Sie fängt an, ihre Herkunft zu ergründen. Die Suche nach den Wurzeln führt sie schließlich in eine südkoreanische Fernsehshow, in der sie ihre leiblichen Eltern finden will – und stößt auf eine verstörende Wahrheit.