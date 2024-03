Das US-Familiendrama "Ein Kind wie Jake" dreht sich um die Wheelers, eine gutsituierte glückliche Kleinfamilie aus Brooklyn, bestehend aus Vater Greg, Mutter Alex und Sohn Jake. Der Vierjährige spielt gerne mit Puppen und verkleidet sich als Prinzessin – für die Eltern zunächst kein Problem. Überraschend kommt für sie deswegen der Vorschlag der Kita-Leiterin, diese Tendenzen in einer Bewerbung zu erwähnen, um Jakes Chancen auf einer Privatschule zu erhöhen. Fortan versuchen die Eltern mit der pädagogischen und sozialen Herausforderung umzugehen. Und so fortschrittlich das Paar scheint, ist es gleichzeitig mit der Vorstellung eines womöglich transsexuellen Sohnes zunächst stark überfordert, und das führt zur Ehekrise, in der zwei sehr unterschiedliche Charaktere aufeinanderprallen.

Der Film von Regisseur Silas Howard, selbst einst als Frau geboren, beleuchtet sensibel und realtitsnäh, wie Erwachsene damit umgehen, wenn ein Kind nicht in Gender-Schubladen passt. Davon ausgehend wird auch der heutige Druck auf Eltern behandelt sowie die Entwicklung von Kindern und was sie prägt. Der Film ist emotional, dabei zwar recht dialoglastig, aber äußerst gut gespielt, vor allem von Claire Danes, bekannt als Agentin in der Serie "Homeland", und Jim Parsons, der über zwölf Staffeln als sonderbarer Wissenschaftler Sheldon Cooper in der Sitcom "The Big Bang Theory" zu sehen war.