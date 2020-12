Bis auf in den regelmäßigen Lüftungspausen, ist am 22. Prozesstag kaum ein Flüstern und Rascheln im Saal zu hören – anders als in den Wochen zuvor. Die Plädoyers bauen aufeinander auf, fassen die in den vergangenen Wochen immer geäußerte Kritik an der Polizei, den Ermittlungen und der Politik zusammen. Es gibt Lob und Kritik für die Arbeit des Gerichts - auch angesichts von Corona. Es gibt Dank für die Solidarität vor und im Gerichtssaal. Die Anwältinnen und Anwälte heben noch einmal die eindrucksvollen Aussagen vieler Zeuginnen und Zeugen hervor, wiederholen ihre Worte - so wie Antonia von der Behrens. Sie verliest zwei schriftliche Statements vor ihrem Plädoyer. Eines stammt vom Rabbiner Jeremy Borovitz: "Jeden Tag, jede Minute müssen wir (die Gesellschaft) unsere Stimme erheben," schreibt er, um ein weiteres Halle, ein weiteres Hanau zu verhindern.

"Die Tat war möglich in einem gesellschaftlichen Setting in dem Rassismus und Antisemitismus alltagstauglich sind", sagt Dr. Kati Lang. Sie sei möglich gewesen in einem gesellschaftlichen Setting in dem die Betroffenen weiterhin ‘die Anderen’ blieben. Um ihrem Plädoyer zu folgen, reicht ein Blick auf das vergangene Jahr, auf die steigende Zahl antisemitischer, rassistischer Übergriffe. Das Setting ist noch lange nicht überwunden angesicht nachfolgender Attentate Hanau, dem NSU 2.0 und beinahe wöchentlicher Aufdeckungen von rassistischen, antisemitischen und rechtsextremistischen Chats von Polizei und Bundeswehr. Oder wie Kristin Pietrzyk am Ende ihres Plädoyers sagt, die die letzten Worte der Aussage ihrer Mandantin wiederholt: "The Bullet is still in the Gun - die Patrone steckt immer noch in der Waffe".