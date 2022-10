Der Ukraine sicherte Baerbock erneut zu, Deutschland werde das Land nicht nur politisch, wirtschaftlich und mit humanitärer Hilfe, sondern "weiter auch mit Waffen intensiv unterstützen". Schließlich verteidige die Ukraine "in ihrem Überlebenskampf auch die europäische Freiheit". Deutschland müsse der Ukraine weiter beistehen, auch wenn der Winter hart werde.

11:25 Uhr | Selenskyj: 30 Prozent ukrainischer Elektrizitätswerke in einer Woche zerstört

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge innerhalb einer Woche fast ein Drittel der Strom-Infrastruktur der Ukraine durch seine Angriffe zerstört. Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte auf Twitter, seit dem 10. Oktober seien 30 Prozent der ukrainischen Elektrizitätswerke zerstört worden, was zu massiven Stromausfällen im ganzen Land geführt habe. Es gebe "keinen Raum mehr für Verhandlungen" mit dem "Regime" von Russlands Präsident Wladimir Putin, fügte Selenskyj hinzu.

Russische Angriffe auf die Energie-Infrastruktur der Ukraine führten am Dienstag zu Stromausfällen in mehreren Regionen des Landes. Wie der örtliche Stromversorger DTEK mitteilte, gab es auch in Teilen Kiews Unterbrechungen der Strom- und Wasserversorgung. Mehrere Ortschaften in der westlich von Kiew gelegenen Region Schytomyr sowie Teile der Stadt Dnipro in der zentralöstlichen Ukraine waren ebenfalls ohne Strom.

10:57 Uhr | Betreiber: Mitarbeiter von AKW Saporischschja verschleppt

Der Betreiber des südukrainischen Atomkraftwerkes Saporischschja wirft Russland vor, zwei führende Mitarbeiter des besetzten AKWs verschleppt zu haben. Wie der Staatskonzern Energoatom auf Telegram mitteilte, wisse man nicht, wo sich die beiden aufhielten und wie es ihnen gehe. Es handele sich um den Leiter der IT-Abteilung, Oleh Kostjukow, und um den Assistenten des AKW-Direktors, Oleh Oschek. Die beiden seien am Montag festgenommen worden.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte das AKW Anfang Oktober zu "russischem Eigentum" erklärt. Bildrechte: IMAGO/NurPhoto Das AKW steht seit geraumer Zeit unter russischer Kontrolle, wird aber weiterhin vom ukrainischen Personal betrieben. In der Region halten die Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Einheiten an. Dabei ist das Gelände des größten Atomkraftwerkes in Europa wiederholt getroffen worden.

09:36 Uhr | Moskau meldet Ende der Mobilmachung in der Stadt