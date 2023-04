Russland hat ein Großmanöver in den Gewässern der Arktis begonnen. Wie die Militärführung mitteilte, sollen an der Übung der russischen Nordmeerflotte etwa 1.800 Soldaten und mehr als ein Dutzend Schiffe teilnehmen. Auch die Luftwaffe und Fahrzeuge für Landoperationen seien eingebunden. Das Manöver gelte der Sicherung der russischen Handelsmarine und der Seewege in der Arktis. Moskau beansprucht die Polarregion für sich. Die Nordostpassage ist für Russland wichtig, um etwa Erdgas und andere Rohstoffe exportieren zu können.

Nach der Veröffentlichung von Geheimdokumenten zum Krieg in der Ukraine bemühen sich die USA um Aufklärung. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sagte in Washington, man nehme die Angelegenheit sehr ernst. Das Verteidigungsministerium leite eine behördenübergreifende Prüfung, um Auswirkungen auf die nationale Sicherheit zu prüfen. Seit Wochen kursieren im Internet offenbar geheime Dokumente von US-Behörden zum Ukraine-Krieg.



Amerikanische Medien berichten seit Tagen über sensibles Material. Nach Einschätzung von Experten wurde es in Teilen nachträglich manipuliert. Die Dokumente enthalten unter anderem Angaben zu Waffenlieferungen an die Ukraine und zum Munitionsverbrauch. Informationen gibt es auch zu vermeintlichen Plänen der Nato, das ukrainische Militär auf eine Frühjahrsoffensive vorzubereiten.