Die Bundesregierung hat Polen das Patriot-Raketenabwehrsystem Patriot zur Sicherung des Luftraums angeboten. Hintergrund ist der Raketeneinschlag im Südosten Polens im Zusammenhang mit dem russischen Krieg in der Ukraine. "Wir haben Polen angeboten, bei der Absicherung des Luftraums zu unterstützen - mit unseren Eurofightern und mit Patriot-Luftverteidigungssystemen", sagte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht der Düsseldorfer "Rheinischen Post" und dem Bonner "General-Anzeiger". Oberstes Ziel sei, dass die Nato keine Kriegspartei werde. Als Konsequenz aus dem Vorfall in der vorigen Woche in Polen müsse die Luftverteidigung im Bündnis besser aufgestellt werden. "Das gilt besonders mit Blick auf die Nato-Partner wie Polen, die Slowakei und die baltischen Staaten, die direkt an Russland und die Ukraine angrenzen", sagte Lambrecht.