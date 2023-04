Ukraine-News Nato sieht Ukraine bereit für Offensive

15:00 Uhr | Reste von militärischem Flugobjekt in Polen gefunden

Im Norden Polens sind Reste eines militärischen Flugobjekts gefunden worden. Nach Angaben des Verteidigungs- und des Justizministeriums wurden die Teile in einem Wald unweit der Stadt Bydgoszcz entdeckt. Das ist hunderte Kilometer entfernt von den Grenzen zur Ukraine, zu Belarus sowie Kaliningrad. Woher die Teile stammen und um was für ein Flugobjekt es sich genau handelt, ist unklar. Das Verteidigungsministerium erklärte, die Sicherheit der Anwohner sei nicht bedroht. Radioberichten zufolge soll es sich um eine Luft-Boden-Rakete handeln.

10:55 Uhr | Polizist bei Explosion in Melitopol getötet

In der von Russland besetzten Stadt Melitopol im Südosten der Ukraine ist nach Angaben der russischen Behörden ein Polizist durch eine Explosion getötet worden. Am Donnerstagmorgen habe sich eine Explosion am Eingang eines Wohnhauses in Melitopol ereignet, erklärte die örtliche Abteilung des russischen Innenministeriums. Zwei Polizisten seien verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Einer von ihnen sei später seinen Verletzungen erlegen.

10:55 Uhr | Nato: Ukraine bereit für Offensive

Die Nato-Länder und ihre Partner haben der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor über einem Jahr schon 230 Panzer geliefert. Wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag mitteilte, haben die Nato-Verbündeten und die Länder der Ukraine-Kontaktgruppe zudem 1.550 gepanzerte Fahrzeuge und "erhebliche Mengen an Munition" in die Ukraine geschickt.

Damit habe die Ukraine mehr als 98 Prozent der zugesagten Kampffahrzeuge erhalten, sagte Stoltenberg in Brüssel. Die Ukraine habe nun die militärischen Fähigkeiten, die sie für die Rückeroberung ihrer Territorien benötige. Seit Wochen wird über eine Offensive der ukrainischen Armee spekuliert.