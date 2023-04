Ukraine-News Kiew verbietet Bootsfahrten im Gebiet Cherson

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wirft dem Westen vor, Schuld an den festgefahrenen Verhandlungen über eine Verlängerung des Getreideabkommens zu sein. Nach seinen Angaben werden die russischen Interessen etwa beim Export von Düngemitteln nicht berücksichtigt. Zudem kämen entgegen den Ankündigungen weniger als drei Prozent der Ausfuhren ukrainischen Getreides den ärmsten Ländern zugute. Dadurch, dass der Westen den Export russischen Getreides und Düngers verhindere, verschlimmerten sich die Probleme auf den globalen Lebensmittelmärkten, erklärt der Außenminister.

Das amerikanische Institute for the Study of War und einige russische Blogger haben gemeldet, dass ukrainische Kräfte bei Cherson den Dnepr überquert hätten und ans Ostufer vorgedrungen seien. Der Ex-Nato-General und Militärexperte Erhard Bühler sagte MDR AKTUELL, ähnliche Meldungen habe es schon mehrfach gegeben. Meistens handle es sich dabei um Aufklärungstrupps, die teils tagelang russische Stellungen auskundschafteten. Das könnten Vorboten einer ukrainischen Offensive sein, jedoch müsse man die Entwicklung abwarten.