Datenschutz geht jeden etwas an. Um erstmalig europaweit einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen, wurde die DSGVO am 25. Mai 2016 ins Leben gerufen. Nun, zwei Jahre später, soll die neue Verordnung zur Anwendung kommen. Das Ziel: größere Rechtssicherheit beim Umgang mit personenbezogenen Daten und das in der ganzen EU. Die Verordnung betrifft jeden Webseiten-Betreiber, der mit personenbezogenen Daten arbeitet, vom Konzern bis zum Einzelunternehmen. Nicht nur Datenkraken wie Facebook – auch Pizzalieferdienste, kleine Online-Shops, Werkstätten oder Medienbetriebe müssen sich auf die Regeländerung einstellen.