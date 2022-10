Die USA fordern eine Untersuchung der Vereinten Nationen zum Vorwurf, dass Russland im Krieg in der Ukraine iranische Drohnen einsetzt. In einer Sitzung sagte der US-Vertreter, Jeffrey DeLaurentis, die Vereinten Nationen müssten jede Verletzung von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates überprüfen. Auch Großbritannien, Frankreich und Deutschland forderten eine Untersuchung. In einem gemeinsamen Schreiben erklärten sie, man sei zutiefst besorgt über den Transfer unbemannter Luftfahrzeuge von Iran nach Russland.