Ein ukrainischer Drohnenangriff hat nach Angaben der Regionalbehörden einen Brand in einem 9.000 Quadratmeter großen Sprengstofflager in der russischen Grenzregion Woronesch ausgelöst. "In der Nacht haben die Luftabwehrsysteme über der Region Woronesch mehrere Drohnen entdeckt und zerstört", teilte Gouverneur Alexander Gusew im Online-Dienst Telegram mit. In Teilen der russischen Region sei der Ausnahmezustand verhängt worden. Der Absturz der Trümmer löste demnach in einem Lager im Bezirk Podgorensky ein Feuer aus, was zu Detonationen von Sprengstoff führte. Verletzte habe es keine gegeben. Einige Bewohner des Bezirks Podgorensky seien evakuiert worden.



In sozialen Netzwerken gab es zunächst nicht überprüfbare Videoaufnahmen von riesigen Rauchwolken, die gen Himmel stiegen. Augenzeugen berichteten von Explosionen und Rauch über dem betroffenen Kreis Podgorensky.



Ukrainische Sicherheitskreise bestätigten den Angriff. Es bestehe eine "hohe Wahrscheinlichkeit", dass es zu weiteren Explosionen in militärisch-industriellen Anlagen kommen werde, erklärte ein Informant.