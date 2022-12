In der Slowakei nahe der ukrainischen Grenze ist ein neues Reparaturzentrum für schwere Waffen in Betrieb gegangen. Das bestätigte der Leiter des Sonderstabes Ukraine im Verteidigungsministerium, Brigadegeneral Christian Freuding. Er sagte, mit dem Zentrum könne man dazu beitragen, dass die übergebenen Waffensysteme auch dauerhaft einsatzbereit seien. Deutschland hat der Ukraine bisher unter anderem Panzerhaubitzen, Mehrfach-Raketenwerfer und Flugabwehr-Kanonenpanzer geliefert.

Die Bemühungen, das schwer beschädigte Stromnetz in und um Odessa zu reparieren, dauern an. "Wir tun alles, um das Licht in Odessa wiederherzustellen", sagte Selenskyj am Sonntagabend in seiner täglichen Videoansprache.



Russische Truppen hatten Odessa in der Nacht zum Samstag mit einer Welle iranischer Kampfdrohnen angegriffen und dabei für einen Ausfall der Stromversorgung der Stadt sowie des gesamten Umlandes gesorgt. Der Stromausfall, der mehrere Hunderttausend Menschen betrifft, kann nach offizieller Darstellung nur mühsam behoben werden. Der regionale Stromversorger teilte mit, dass die Reparaturen zwei bis drei Monate dauern könnten.