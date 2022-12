Die Nato rechnet im Frühjahr mit einer neuen russischen Offensive in der Ukraine. Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte, Russland versuche, diesen Krieg zumindest für kurze Zeit einzufrieren, "um dann im Frühjahr eine größere Offensive zu starten". Der Kreml wolle den Winter nach Nato-Erkenntnissen nutzen, um seine Truppen neu aufzustellen und Waffen zu reparieren. Zu den mutmaßlich ukrainischen Drohnenangriffe in Russland sagte Stoltenberg, die Militärallianz habe darüber keine weiteren Informationen.

Russland baut nach Einschätzung britischer Geheimdienste zunehmend Verteidigungsstellungen an der Grenze zur Ukraine auf. In der Grenzregion Belgorod seien ausgefeilte Systeme zur Abwehr von Angriffen errichtet worden, heißt es in einem Bericht des Verteidigungsministeriums in London. Dort seien auch Gräben ausgehoben worden, was als Sorge vor einem ukrainischen Einmarsch gewertet werde. Zudem sei denkbar, dass der Kreml den Patriotismus im eigenen Land stärken wolle.