In einer kurzen Glückwunschbotschaft zum Jahreswechsel hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Mitbürgern ein frohes neues Jahr und das "Jahr unseres Sieges" gewünscht. "Heute Wunder wünschen? Die Ukrainer haben sie schon lange geschaffen", schrieb Selenskyj. Dazu postete er auf Telegram ein Foto von sich und seiner Frau Olena vor einem bescheiden geschmückten Weihnachtsbaum. In Anspielung auf die russischen Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine, fügt er hinzu, dass Licht in jedem Menschen zu finden sei, auch wenn es keinen Strom gebe.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat dem Westen "Lügen" vorgeworfen. In seiner Neujahrsansprache sagte er, die westlichen Eliten hätten jahrelang ihre friedlichen Absichten zur Lösung des Donbass-Konflikts in heuchlerischer Weise versichert. "Der Westen hat gelogen, was den Frieden angeht und sich auf eine Aggression vorbereitet. Und er schämt sich heute nicht einmal mehr, das offen zuzugeben." Ohne sie beim Namen zu nennen bezog sich Putin dabei wohl auch auf die deutsche Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Die CDU-Politikerin hatte kürzlich in Interviews mit deutschen Zeitungen erklärt, der unter ihrer Mitwirkung im Minsker Abkommen vereinbarte Friedensplan für den Donbass sei auch geschlossen worden, um der "Ukraine Zeit zu geben", damit sie wieder erstarken konnte.