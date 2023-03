Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

Putin besucht die besetzte Stadt Mariupol

Weitere Nachrichten zum Ukraine Krieg

06:50 Uhr | Putin trifft Führung seiner Militäroperation

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich laut einem Medienbericht mit der Führungsspitze seiner Militäroperation, darunter auch Generalstabschef Waleri Gerassimow, getroffen. Das Treffen fand im Kommandoposten Rostow am Don in Südrussland statt, wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet. Gerassimow ist für Moskaus Krieg in der Ukraine verantwortlich. Er wurde Anfang des Jahres nach monatelangen militärische Rückschlägen mit der Führung der russischen Truppen in der Ukraine betraut. Zuvor war er zehn Jahre als Generalstabschef Moskaus oberster General.

06:20 Uhr | Juncker sieht baldigen EU-Beitritt der Ukraine skeptisch

Der frühere EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat davor gewarnt, bei der Ukraine unrealistische Erwartungen auf einen raschen Beitritt zur Europäischen Union zu wecken. "Ich glaube, aus gegebenen Gründen braucht die Ukraine eine Beitrittsperspektive, aber ich bin sehr verstimmt über die Unvorsichtigkeit vieler auch im Westen handelnden Politiker, die der Ukraine einen schnellen Beitritt in Aussicht stellen, das sehe ich nicht", sagte Juncker im Podcast "Wortwechsel" der Zeitung "Luxemburger Wort".



Es sei kein "gangbarer Weg", ein Land, das sich im Kriegszustand befinde und sich deshalb "im Reformwillen nicht voll entfalten kann", einfach so und aus übergeordneten politischen Gründen in die EU aufzunehmen, sagte Juncker.

Update 04:25 Uhr | Kreml: Putin besucht Mariupol

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die besetzte südostukrainische Hafenstadt Mariupol besucht. Angaben aus dem Kreml zufolge flog Putin mit einem Helikopter in die weitgehend zerstörte Stadt und fuhr in einem Auto durch mehrere Bezirke der Stadt, hielt an und sprach mit Bewohnern.