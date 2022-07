14:49 Uhr | Berliner Wahrzeichen bleiben dunkel

Berliner Siegessäule Bildrechte: dpa Um Energie zu sparen, werden zahlreiche Wahrzeichen und Gebäude in Berlin nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr angestrahlt. Dazu zählten nach Angaben des Senats etwa die Siegessäule, die Gedächtniskirche, das Rote Rathaus und das Schloss Charlottenburg. Insgesamt würden in Berlin rund 200 Objekte mit rund 1.400 Strahlern an Beleuchtungsmasten im Dunkeln hervorgehoben. Die Stromkosten lägen bei etwa 40.000 Euro pro Jahr.

14:47 Uhr | Kontrollzentrum für ukrainisches Getreide

Der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar hat in Istanbul ein Kontrollzentrum für die Koordinierung ukrainischer Getreideexporte eröffnet. In drei ukrainischen Häfen hätten Arbeiten zur Wiederaufnahme der Exporte begonnen, teilte die ukrainische Marine mit. Alle Schiffe müssen dabei türkische Gewässer auf ihrem Weg zu den Weltmärkten passieren. Akar zufolge stecken in der Ukraine 25 Millionen Tonnen Getreide fest.

